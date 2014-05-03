菲律宾破获性敲诈团伙 超630香港人中招

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引BBC报道，菲律宾警方今天说，他们逮捕了数十名同一个网络性敲诈团伙有关的嫌疑人。而香港警方承认，该团伙的受害人中有超过630个是香港人。

报道说，这个网上敲诈团伙以各种方式引诱受害人参与网上色情活动或分享色情图片。比如诱惑受害人在网络摄像头前裸露身体或上传色情图像。他们使用的方式是，在社交网站上建立一个帐户，自称是亚洲少女。他们的目标是那些国外的年纪较大的男性。待对方上钩后，这一网络敲诈团伙的成员就威胁将受害人的色情录像或图片传给其家人，除非受害者按他们的要求付钱，通常是要他们付500到2000美元。

菲律宾警察首脑说，在国际刑警组织的支持下，警方在马尼拉和其他城市逮捕了58名嫌犯。香港警介绍方说，去年有470多名香港人成为这个菲律宾网络敲诈团伙的受害者，而今年到目前为止已经有约160多名港人上当受骗，总人数超过630人。

香港警方说，香港的受害人各个年龄都有。在一个案例中，一名受害者被讹诈了相当于15000美元的钱款。

国际刑警组织的网络犯罪中心负责人说，类似的网络犯罪并不是一个国家的问题，这些罪行的受害人也不局限于某一个国家。因此国际合作调查这些网络犯罪至关重要。