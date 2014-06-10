马方公布该国搜寻失联客机花销 已投入634万欧元

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，马来西亚当局于当地时间9日称，截至目前，马方已在马航MH370客机搜寻行动中投入了共2760万令吉(约合634万欧元)。报道指出，这是马方首次就该国对搜寻行动的投入给出具体开销数字。

据中新网援引路透社报道，马来西亚民航局总监阿兹哈鲁丁当天在新闻发布会上表示，2760万令吉仅仅是马来西亚方面的开销，马方并不清楚其他国家在搜寻行动中投入的数额。阿兹哈鲁丁还称，他不确定花销的明细。 马方还称，澳大利亚专家和马来西亚的小组正在对比工作成果，就英国"Inmarsat"组织的卫星分析信息进行交流，现在还不能公布有关成果。相关海域测绘工作至今是由澳大利亚方面进行的，所以马方将派工作小组，于6月10日赴澳大利亚获取初步调查结果，获取进一步的细节。 有关搜索区域调整的问题，马方指出，目前暂无法公布新的搜索区域。但阿兹哈鲁丁表示，新的搜索区域"不会距离现在的搜索区域太远"。 美国《华尔街日报》稍早时则报道称，搜索MH370的调查人员在修改了一些基本假设之后，准备再次调整搜索区域。这是不到三个月时间内的第三次调整。据报道，改变对航速、航线和飞行高度的假设，意味着水下搜索范围可能会有明显的变化，新搜索范围可能比今年5月份划定的重点搜索区域大幅偏南或偏西南。 而有关法新社等外媒报道MH370一些乘客家属欲筹款500万美元，奖励为失联事件提供线索的人，马方说已看到相关报道，尊重家属进行这一选择的权利。家属如果能分享调查结果，那么马方也表示欢迎。 发布会上，有记者向马方提问有多少信心找到失联已经数月的MH370航班，马方官员回答说，当年失事的法航447航班花了两年才找到，马方与澳方将继续加强搜索力量，澳方还将采取深海搜索。马方相信，"一定会找到相关线索"。