瑞士银行遭法国逃税调查 或将面临63亿美元罚款

哈通社阿斯塔纳10月4日电，据中国之声《央广新闻》援引瑞士时报报道，瑞士最大银行瑞银正遭法国逃税调查，最高可能被罚款63亿美元。

瑞银是瑞士最大银行，总部位于苏黎世继美国政府大力惩罚海外逃税之后，欧洲国家近日也开始重拳出击与避税天堂闻名的瑞士银行业，瑞士媒体此前就暴露说，瑞银可能因为帮助富有的客户避税而被法国政府罚款。一家法国法庭此前已勒令瑞银缴纳合14亿美元的保证金，以满足潜在罚款的部分需要。瑞士时报则透露说，该报已看到相关的法律文件，文件显示说，瑞银可能会面临50亿欧元，也就是63亿美元的罚金。如果报道属实，这笔罚金的金额相当于今年第二季度瑞银盈利的七倍之多。报纸还称，这份文件由两位法官撰写，日期标注是7月23日，也就是瑞银首次被勒令缴纳14亿美元保证金的同一天。文件同时明确指出，"瑞银的商业模式帮助其客户秘密地违反法国的财政监管"。 瑞银方面则声称，任何可能罚款的估算都是捏造和猜测。声明中写道，我们无法控制不负责任的披露机密文件及对其选择性的解读，此事目前尚在正在调查阶段，我们将继续为强力辩护。市场反应则更加明显，周五交易后，瑞银的股票下跌将近2%，而欧洲的银行板块整体上涨约0.8%，自从瑞士在1934年制定了西方首部银行保密法以来，瑞士银行业就将为客户保密奉为立业之本。但近年来随着欧美彻底彻查偷税漏税的日益频繁，全球最大离岸金融中心避税天堂瑞士已经在保密方面是节节退让，美国政府此前就通过外交途径向瑞士政府施压，要求瑞士放弃其私人银行业的保密传统，目前除了法国的逃税调查，瑞银还身负操纵汇率的指控，甚至可能面临新的罚款。