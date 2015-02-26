著名已故主持人萨维尔曾在一医院内性侵63人

哈通社阿斯塔纳2月26日电，据BBC报道，有关已故BBC节目主持人吉美•萨维尔涉嫌在施托克•曼德维尔医院犯有性侵犯行为的独立调查报告指出，共有63人在这家医院受到萨维尔的性侵犯。而据了解当年医院员工接到了10起有关投诉。调查报告在周四（26日）发表。

44名投诉在该医院遭性侵犯的申诉人的代表律师杜克斯说，如果医院的高层管理人员能够开脱，就是"耻辱"。 2011年10月去世、终年84岁的萨维尔是施托克•曼德维尔医院长达20多年的主要筹款人，并经常探访该医院。他在医院内有一个寓所和办公室。 施托克•曼德维尔医院的调查由独立调查员安德儒勒•约翰斯通领导，由该医院信托基金的非执行董事吉尔克里斯率领的小组监督。 报告原定在2013年年底完成，但是几经延迟。对另外28家医院的调查已经在去年6月公布。 投诉来源 报告说，有关的10次性侵犯投诉的其中一次相信是向一名护士、一名护士长和一名医院经理提出的。九次是单独向护士提出。 1968年到1992年期间的受害人包括病人、员工和访客。年龄从8岁到40岁。 报告说，1977年一名受害人父亲提出的正式的投诉，理应报警，但是却被忽视。这是唯一一次正式投诉。 报告又说，萨维尔被指为"性害虫"（sex pest）已广为人知。 医院职员形容他"令人毛骨悚然"，是个"好色之徒"，又说他曾在人们下班之后独自走进太平间。 施托克•曼德维尔医院的前护理总监克里斯•麦克法兰说，萨维尔性侵犯的报告"从来没有到达过高级管理人员的耳中"。 她说，萨维尔完全可以在医院内自由走动。没有人会禁止他进入任何地方。