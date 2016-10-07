普京希望与亲朋好友一起庆祝64岁生日

哈通社阿斯塔纳10月7日电 7日，俄罗斯总统普京已迎来64岁生日。

据塔斯社消息，俄罗斯总统新闻秘书特米特里•佩斯科夫指出，普京希望在亲人和朋友圈子中庆祝生日。因此，普京并没有计划任何公众活动。



佩斯科夫介绍说："无疑，今日会有国际长途祝福总统生日快乐。但普京一向都会讨论某些工作方面的问题，从不仅限于庆祝话题"。



一般而言，普京都会在工作日程的间隙，安排自己的生日宴。不过在2014年，他曾专门为自己申请了一段假期，前往西伯利亚，在繁茂的泰加林中度过了生日。普京曾表示，在生日那天，他独自一人在泰加林中漫步9公里。这是普京15年来首次为过生日而休假。



2015年，普京在索契冰球中心与著名冰球运动员展开竞技迎来了自己63岁的生日，依照传统普京身穿带有"夜间冰球联赛"标志的红白蓝三色11号球衣上场。观众为普京热烈鼓掌。普京代表"大陆冰球联盟明星队"出赛，其队友包括防长绍伊古等人。在第一阶段比赛中，普京上演了帽子戏法，打进三球将比分扳平，后来，他又打进两球。最终，普京总统所在的明星队以15：10获胜。普京共打进7个球。当日，与普京一起参加比赛的还有莫斯科州州长沃罗比耶夫、鞑靼斯坦共和国领导人明尼哈诺夫、商人阿尔卡季等。俄著名冰球运动员费季索夫表示，运动员们很高兴能够在普京总统生日当天与他分享快乐。（编译：金桥）