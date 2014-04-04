最新预测称月球年龄比此前推测"年轻"6500万岁

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网援引外媒报道，科学界最新的研究显示，围绕地球运转的月亮形成时间可能比之前推测的要晚6500万年，这项研究使用了一种新方法，计算初期地球和一个火星大小的物体在44.7亿年前相撞，产生的碎片形成了月球。

据报道，来自法国、德国和美国的行星科学家创建一个电脑模型，模拟尘埃和石块是如何累积形成太阳系早期的小行星体。他们在《自然》期刊发表的报告说，根据这个地质时钟的推算，巨型小行星在44.7亿年前(正负误差3200万年)撞击地球，是太阳系形成约9500万年后发生的。 据报道，这项研究的正确率达到99.9%，这推翻了之前的猜测，即月亮是在太阳系形成3000万至4000万年后形成的，距离现在约45.8亿年。 新研究以259个电脑程序模拟太阳系是如何从一个原始的围绕着太阳运转的行星胚胎圆盘演进到今天。程序也模拟了小型物体如何撞击和合并形成今天的行星。 华盛顿卡内基科学研究所的天文学家詹伯斯在访问中说："我们认为那个物体击中了地球，其中一小部分带着地球上的物质被推到太空中，形成了月亮，原物体大部分留在地球上。" 科学家根据地球发现的最古老陨石结构精确测年，计算出太阳系自身已存在约45.67亿年。 此项研究的合著者莫比得利在电邮中指出："证据显示，地球的形成用了9500万年，更确定地球是太阳系中花费时间最长形成的行星。"