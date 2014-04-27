肯尼亚今年以来65头大象遭非法猎杀

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线援引新华网消息，肯尼亚野生动物管理局官员25日说，进入2014年以来，肯尼亚共有65头大象遭到非法猎杀。

肯尼亚野生动物管理局负责人威廉•基普罗诺当天在位于肯尼亚西南部的纳罗克郡首府纳罗克说，在遭猎杀的大象中，有24头大象死于位于郡内的马赛马拉保护区和一些私人保护区。 他说，大部分大象被人用枪、毒箭和毒刺杀害。许多大象死后象牙并未被取走，说明它们可能被当地人杀害，原因可能是人类与野生动物纷争。 基普罗诺说，偷猎正成为一个严重威胁，人们会在短时间内失去野生动物。肯尼亚每年旅游收入的70％直接来自国家公园的野生动物观光收入。他号召公众发现偷猎事件后及时举报。 肯尼亚野生动物管理局数据显示，肯尼亚目前的大象和犀牛数量分别为3.7万头和1100头，2013年全国共有302头大象和59头犀牛被非法猎杀。 在肯尼亚，野生动物资源是国家旅游业发展的重要支柱，野生动物保护法律严厉，执法严格。2013年12月27日，肯修订《野生动物保护和管理法》，大幅提高了对涉及野生动物、特别是濒危野生物种犯罪的惩罚力度。修订后的法律规定，凡涉及濒危野生物种及其制品相关犯罪人员，将面临巨额罚款或监禁（最高可处终身监禁），或两者并罚。