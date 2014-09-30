江泽民出席中国国庆65周年音乐会

哈通社阿斯塔纳９月３０日电，据ＢＢＣ报道，中国建国65周年前夕，中国现任与前任领导人周一（9月29日）在北京出席了一场纪念音乐会。出席这场音乐会的除了现任领导人习近平、李克强等之外，前任领导人江泽民、李鹏和曾庆红等也在场。

在此之前，有关江泽民健康问题的传言很多，中国外交部发言人华春莹9月8日还曾在回应有关他已经去世的传言时表示："第一次听到有关消息，无法证实"。

而本次中国官方新华社刊登的照片显示江泽民就座在中国国家主席习近平的左侧。 新华社的这一消息无疑打破了此前有关他病危或者病逝的传言。 有关江泽民去世的最新传闻出现在9月上旬。当时，在中国社交媒体微博和微信中都不断流传一则消息，称"江泽民因为膀胱癌去世"，并表示，有关消息是301医院传出的。 301医院是位于北京的解放军总医院，也是专为中国军政高层领导人提供医疗服务的医院。 后来，在海外的社交媒体脸书上又流传了一条声称是香港财经报章《信报财经新闻》发布的"江泽民去世"的消息，但《信报》随后又发出声明，否认有关消息是该报发出的。 而在8月30日，日本《东京新闻》曾经报道说，中共前总书记江泽民因身体极度不适，在8月初住院治疗。报道还表示，江泽民可能是因为膀胱癌恶化而住院。 日前，以美国为基地的中文媒体网站《博讯网》则表示，日本媒体的报道纯属谣言。该网站还援引"知情者"透露，江泽民身体并无异常。