全球法治指数排名：哈萨克斯坦升至第65位 将俄罗斯和中国甩身后

哈通社阿斯塔纳6月16日电 根据"世界正义工程"日前公布的《2015年世界正义工程法治指数》，哈萨克斯坦法治指数为0.5，在全球102个国家中排名第65位，较2014年上升6位；在东欧和中亚13个国家中排名第7位，较去年上升2位。

根据2015年指数，全球102个国家的法治指数平均值为0.5683，排名前三位的国家为丹麦（0.87）、挪威（0.87）和瑞典（0.85），末三位的国家为津巴布韦（0.37）、阿富汗（0.35）和委内瑞拉（0.32）。

根据排名，乌克兰名列第70位（0.48）、吉尔吉斯斯坦第74位（0.47）、土耳其第80位（0.46）、乌兹别克斯坦第81位（0.46），而中国和俄罗斯分别以0.48和0.47的指数名列第71位和75位。

"世界正义工程"（the World Justice Project）由美国律师协会联合国际律师协会、泛美律师协会、泛太平洋律师协会等律师组织发起，该组织每年公布的法治指数是得到世界各国响应、作为衡量一国法治状况的重要"量化"标准和趋于完善的评估体系 。《世界正义工程法治指数》的范围为从0到1，1代表最遵守法治。该指数的数据来自每个国家最大三个城市中当地居民（1000名）和当地法律工作者的回答。（编译：吴然）