考文德获得65%的选票当选印度总统

哈通社/阿斯塔纳/7月21日 -- 据新华社消息，印度选举委员会20日宣布总统选举计票结果，全国民主联盟提名的候选人拉姆·纳特·考文德以2930张选票成功当选印度总统。

当地时间20日上午11时至下午5时，印度议会进行总统选举计票工作。



统计结果显示，考文德获得超过65%的选票，以绝对优势击败反对党提名的候选人、印度国会下院前女议长梅拉·库马尔。

考文德在赢得选举后对媒体说："今天是一个激动人心的时刻。我从来没有想到会当选总统，是我的国家给了我这个位置，我保证会忠心服务我的国家。"据悉，考文德是继纳拉亚南之后，第二位来自"贱民"阶层的印度总统。

考文德现年71岁，是印度人民党资深成员。大学毕业后。他曾在德里高等法院和最高法院工作了15年之久。1994年至2006年，考文德任联邦议会上院议员。2015年，他就任比哈尔邦邦长。

印度总统选举投票于本月17日举行。根据印度宪法，总统选举每五年举行一次，由联邦议会议员和各邦议会议员组成的选举团进行投票。因为在此次总统选举的选举团中，执政的印度人民党所领导的全国民主联盟占有大部分席位，所以考文德占有巨大优势。印度总统任期5年，现任总统慕克吉的任期将于7月24日结束。