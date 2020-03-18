亚行为发展中经济体提供65亿美元抗疫扶持方案

哈通社/努尔苏丹/3月18日 —— 据新华社报道，亚洲开发银行（亚行）18日宣布，将为其成员中的发展中经济体提供总额约65亿美元的一揽子扶持方案，以帮助应对新冠肺炎疫情的冲击。

亚行行长浅川雅嗣在当天的一份声明中说，目前新冠肺炎疫情已引起全球性危机，国家、地区和全球层面都需要更强有力的措施抗击疫情。

浅川雅嗣表示，亚行正在与发展中经济体积极配合，携手采取一系列积极行动对抗疫情在全球“大流行”，以保障弱势群体的生活，帮助这些经济体尽快恢复经济。亚行还将根据情况在未来对成员提供进一步财政援助和政策建议。

根据该扶持方案，亚行将提供约36亿美元用于应对疫情在公共卫生及经济方面带来的冲击，16亿美元用于扶持受疫情冲击的中小微企业。同时，亚行还将从正在进行的项目中划拨出10亿美元优惠资金资源，并提供约4000万美元的技术援助和快速拨款。

今年2月以来，亚行已分两次为亚太地区发展中经济体提供总金额为400万美元的拨款，以帮助后者提升针对新冠肺炎的检测、防范和响应能力。本月12日，亚行还宣布通过其供应链融资计划提供2亿美元，支持亚太地区生产、配送抗击新冠肺炎疫情所需药品及物资的企业。

亚行成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉，现有68个成员。