近一周 哈国新冠肺炎无症状者人数增长65%

哈通社/努尔苏丹/6月19日--哈萨克斯坦卫生部代理部长拉扎特·阿克塔耶娃19日表示，近一周，哈萨克斯坦新冠肺炎无症状感染者人数增长65%。

她表示，截至目前，全国共有23960人确诊新冠肺炎。其中，16351人属于有症状，7609人属于无症状感染者。当前，13716名患者还在接受治疗，10139名确诊患者治愈出院，105名患者病逝。哈萨克斯坦实验室的的新冠肺炎核酸检测日检量达2.8份。

据其介绍，根据国家首席卫生医师的决议，接受新冠检测的人群分别是：患者和病毒携带者、流感患者、肺炎患者、与确诊患者有过接触人士、在医疗机构接受住院治疗的患者、医护人员和执法工作人员，以及从国外入境者。

最近一周，哈萨克斯坦境内新增5485例新冠肺炎确诊病例，该数据同上周相比，增长1.9倍。新增确诊病例中，44%的患者与此前确诊患者有过密切接触，另外36%是在通过筛查检测确诊，19%因呼吸道感染等症状接受检测时被确诊，境外输入病例占1%。

“近一周的新增确诊病例增长率为35.5%，其中有症状确诊患者增长率1.3%，无症状感染者增长率65%。 ” 她说。

【编译：阿依波塔】