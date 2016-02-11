第66届柏林电影节11日开幕

哈通社阿斯塔纳2月11日电 据外媒报道，11日，第66届柏林电影节开幕。科林·弗斯、克尔斯滕·邓斯特和艾玛·汤普森等大牌影星参演的多部影片将角逐本届柏林电影节金熊奖。

消息称，由梅丽尔·斯特里普担任评委会主席的本届柏林电影节难民危机将成为焦点。

柏林电影节是每年欧洲三大电影节中举办时间最早的电影盛事。本届柏林电影节将以美国科恩兄弟执导的《凯撒万岁》揭幕。乔治·克鲁尼、钱宁·塔特姆和蒂尔达·斯温顿等参演明星可望来到严寒的德国首都柏林出席展映仪式。

柏林电影节次日将展开正式竞逐，今年有来自全球各地的18部影片竞逐金熊奖，以斯特里普为首的七人评委会将于20日公布获奖结果。去年金熊奖最佳影片奖颁给伊朗导演贾法尔·帕纳希的《出租车》。这部充满新意的作品是在德黑兰的一辆出租车上秘密拍摄的。而今年最受期待的影片之一《天才》是英国舞台剧导演迈克·格兰戴奇执导的长篇处女作。奥斯卡影帝科林·弗斯在片中扮演了文学编辑马克斯·珀金斯，他出版了多位20世纪伟大美国文学家的作品。裘德·洛在《天才》中扮演作家托马斯·沃尔夫，妮可·基德曼饰演其情人。

同样备受关注的还有根据汉斯·法拉达畅销小说《柏林孤影》改编的同名影片，这篇写作于1947年的小说取材于真实故事。这部以纳粹时期为背景的惊悚电影由汤普森和爱尔兰演员布伦丹·格利森主演。他们饰演了一对在战争中痛失爱子后发起英勇抵抗运动的德国工人夫妇。突尼斯导演穆罕默德·本·阿提亚的首部长篇作品则讲述了"阿拉伯之春"乱局中的一个爱情故事。这也是20年来完全在阿拉伯世界制作的电影首次竞逐柏林电影节。

"本届电影节的主旨是幸福的权利——拥有家园、拥有爱情的权利，个人自决和生存的权利。”柏林电影节主席迪特·科斯里克说。而难民问题也将是本届柏林电影节台前幕后的焦点。"从1951年创办开始，柏林电影节便为推进和平贡献力量，今年也不例外。"科斯里克说。

有十几部关注民众逃离战争和压迫的影片将参加电影节越来越大的论坛单元，而且主办方也计划举办一系列活动帮助难民。去年有110万难民来到德国。这些活动包括邀请难民在当地志愿者陪伴下参加放映会加强文化交流，在柏林电影节主办工作中实习等。"我们认为有必要接触现实社会，而不只是在红毯上开怀大笑。"科斯里克说。

为《每日镜报》报道柏林电影节20多年的影评人简·舒尔茨-奥贾拉表示，这些高调活动恰逢其时，目前欧洲正为难民问题陷入严重分裂。他说："我们可以看到德国正在收回对难民的欢迎，而极右组织正在崛起。柏林电影节可以为人们提供一个不同于新闻的视角看待难民问题，而电影艺术可以帮助我们抵御那些本能的反应。"