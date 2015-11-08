时隔66年 两岸领导人首次握手

哈通社阿斯塔纳11月8日电 据新华网消息，经两岸有关方面协商，两岸领导人习近平、马英九于11月7日在新加坡会面，就推进两岸关系和平发展交换意见。这是1949年以来两岸领导人的首次会面。

当地时间7日15时，习近平和马英九在新加坡香格里拉大酒店会见大厅并"历史性握手"。两人握手时长约1分20秒，并向媒体挥手致意约30秒。随后，两人并肩步入会议厅。 会面开始后，习近平和马英九先后发言。 习近平表示，两岸关系"打断骨头连着筋，是血浓于水的一家人"。希望两岸双方共同努力，两岸同胞携手奋斗，坚持九二共识，巩固共同政治基础，坚定走和平发展道路，保持两岸关系发展正确方向，深化两岸交流合作，增进两岸同胞福祉，共谋中华民族伟大复兴，让两岸同胞共享民族伟大复兴的伟大荣耀。 马英九表示，双方应坚持九二共识；降低敌对状态，和平处理争端；扩大两岸交流，增进互利双赢；设置两岸热线；两岸共同合作致力振兴中华。 在会谈结束后，双方各自举行新闻发布会。随后举行晚宴，两岸领导人共进晚餐。 新华社在7日晚间发表评论文章《把握历史契机，共创两岸未来》，称两岸领导人就进一步推进两岸关系和平发展"达成了积极共识"，指出"血浓于水"的两岸亲情与两岸关系，在"台独分裂势力挑衅"之下一度"险象环生"，但从2008年马英九上任后，"两岸关系终于走上和平发展道路，开启了1949年以来最好的时期"。 台湾民进党领导人蔡英文在"习马会"后表示，对会面结果"感到非常失望"。（编译：塔尔）