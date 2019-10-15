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    台风“海贝思”致日本多地停水停电 遇难人数已达67人

    10:57, 15 10月 2019
    Photo: None
    哈通社/东京/10月15日 – 据日本NHK电视台报道，肆虐日本的台风«海贝思»带来的强降雨致日本多地发生洪灾，并造成至少67人死亡，10多人失踪。

    因灾害导致的受伤者人数超过了200多人，此外，各地民众还面临着断水断电、食品短缺、家园被毁等一系列台风«后遗症»，形势严峻。

    据报道，目前，日本13个县仍有5513人身处避难所中。

    其中，福岛县是撤离人数最多的地区，仍有2101人在67个避难点。

    东京西北部的长野县紧随其后，有1268人;福岛县北部的宫城县有897人。

    报道称，“海贝思”导致全日本超过1万户家庭被淹，约有900所房屋被毁或部分受损。

    日本财务大臣说，受影响的房屋中有1.6万户在千叶县，1.2万户在长野县。

    日本教育部长说，“海贝思”摧毁了670多所教育设施。包括幼儿园、小学、初中、高中以及大学在内的各学校均受到洪水、雨水泄露等影响。

    日本工业部长表示，“海贝思”影响严重的地区可能会断电一个多星期。他说，截至15日上午7点，日本停电家庭数量为3.4万户，低于52万户的峰值水平。

    在铁路运输方面，东京附近的几条东日本铁路线仍处于停运状态，其中包括中央线上的高雄站和大月台站。在私营铁路方面，东武线、京澳线和小田峪线的部分路段仍未通车。

    标签:
    国际 日本 黄金储备
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