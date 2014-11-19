菲莱发现67P彗星存有机物 或为生命起源带来线索

哈通社阿斯塔纳11月19日电，据BBC报道，科学家已经证实，菲莱登陆器在67P/楚留莫夫－格拉希门克彗星表面上检测到有机分子。而含碳有机分子是地球生命的基础，这一检测结果，或许可以为我们了解地球早期的生命起源带来更多线索。

欧洲航天局的Fred Goessmann博士说，研究团队正在对有机物做进一步检测。科学家们暂未公布这些分子的具体构成，目前还不清楚这些物质是否包含有构成蛋白质的分子。

67P彗星表面并不是像之前想象的那么松软，虽然表面覆盖着粉尘，但在穿过这些10-20厘米厚的粉尘后，菲莱的传感器触碰到了下面坚硬的冰层。数据显示，冰层的抗拉强度和砂岩接近。

菲莱登陆器11月15日将67P彗星表面照片的数据和图像传回地球。本次任务的目的之一，便是研究构成生命的碳基化合物是否由彗星带至地球。由于目前菲莱的电池电量已经耗尽，原计划将彗星上的"土壤"样本抓取至仪器进行分析的计划未能实施。

欧洲航天局的Mc Caughrean教授说："因为没有抓取到土壤样本，现在没法从发回的数据观测到更多的有机物。虽然有点失望，但如果未来彗星靠近太阳的几个月内，菲莱的太阳能电池板能吸收阳光，电池重新充电，菲莱可以再次进行科学探测。"

在探索地球生命起源的课题上，不少科学家认为构成生命起源的原始物质，也许是彗星或小行星与地球相撞时产生的。彗星本身没有地质活动，又长期呆在太阳系外围的"冰冻室"里，所以主流天文学观点认为它们几乎与天阳系同龄，很好地保存了太阳系早期的资料。此外，由于彗星由冰晶混合尘埃与岩石组成，含水量很高，被通俗地称为"脏雪球"。而水的存在，往往被人视为生命起源的重要元素，因此也有科学家认为，地球上的水可能是彗星与地球相撞时带来的。甚至有科学家进一步认为，和彗星一并来到地球上的，还有构成生命的原始物质，甚至生命本身。

对于地球生命来源于太空这种观点，目前也仅仅是停留在推测阶段，上海交通大学科学史系教授江晓原告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者，有机物与生命体中间还有很长的演化过程，有些演化环节无法在实验过程中验证，所以，不能将发现有机物与生命形成直接划等号。对于"彗星生命起源说"，也只能当做一种假说，要在科学角度上实际验证，还有很多问题需要解决。

在原始地球条件下，从无机物转变为有机物，再逐渐演变为原始生命的过程，可以称作"化学进化论"。原始大气中的成分如：氢、氨等在闪电、紫外线等自然能源及适当温度和水的作用下，可形成有机物。在著名的"米勒实验"中，模仿了早期地球环境，通过与生命无关的自然化学反应，能产生被称为"生命原材料"的氨基酸。米勒将原始大气中的成分充入实验烧瓶，通过火花放电，合成了20种有机物。在这20种有机物中，有几种氨基酸是生物蛋白质所需，进一步合成可形成有机高分子物质，有机高分子物质进一步聚合形成如蛋白质、多糖、核酸等多分子体系，最后原始生命出现。

不过，从多分子体系演变成原始生命这最关键的一步，还未在实验室中证实。以蛋白质和核酸为主要成分的多分子体系如何发生新陈代谢、自我繁殖，至今还未获得科学解释。可见即使在彗星上发现足够形成生物蛋白质的有机物，生命演化链条的形成探索还有长长的路要走。