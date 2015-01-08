中国猎狐取得进展 680人被遣返

哈通社阿斯塔纳1月8日电，据BBC报道，中国公安部说，中国强力反腐，追捕逃往海外的经济犯罪嫌疑人的努力取得"空前"成果，已经有680名经济犯罪嫌疑人被遣返。

公安部1月8日召开新闻发布会通报"猎狐2014"专项行动的相关情况。公安部高级官员介绍，截止12月31日，专项行动共抓获外逃经济犯罪人员680名。 被遣返的680名嫌疑人包括，缉捕归案290名，投案自首390名。里面有117人是逃亡十多年后被捕的。 "猎狐2014" 去年7月，中国政府发起了追捕逃往海外的贪官和腐败商人的"猎狐2014"专项行动。公安部说他们取得了空前的收获，据说从去年7月到12月被捉获的外逃嫌犯多达680人，相当于2013年全年抓获总数的4.5倍。 公安部的网站上说，猎狐行动取得了胜利，产生了显著的效果。 不过官方没有给出目前仍然逃亡海外的经济犯罪嫌疑人的总体数字。 位于华盛顿的全球金融诚信组织(Global Financial Integrity group)在对非法资金流分析后发现，2002年至2011年，从中国流向境外的非法资金约有 1.08万亿美元。 在西方受阻 虽然中国自习近平担任最高领导人以来大力反腐，但是从海外追捕外逃贪官和追缴非法资产的努力遇到阻力。 中国同美国和加拿大没有引渡条约，而这两个国家恰恰被中国经济罪犯选择最多的外逃地。 中国媒体去年报道说，中国正在努力同美国签定有关条约，以利于中国追缴贪腐官员携带到美国的非法资产。