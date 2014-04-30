澳人啤酒消费创69年新低 品味提升是主因

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线援引澳洲统计局（ABS）的数据称，澳人现在的酒精消费量是过去15年内最低的，啤酒的消费量更是创下了69年来的新低。

ABS称，澳洲的啤酒消费量去年就已经下降至人均4.04升，是自1945年以来的最低水平。啤酒消费量的下降被认为是口味的改变和澳洲手工精酿啤酒的减少所致。啤酒专栏作家马特•柯克加德认为啤酒饮用者越来越注重质而非量。他说："他们宁愿喝一两瓶他们真正享受的啤酒，而不是一扎六瓶装的只能给他们提提神或者是带来宿醉的东西。"ABS卫生署署长路易丝•盖茨称："在2012年至2013年，澳洲15岁以上的消费者人均消费9.9升纯酒精。这是自20世纪90年代中期以来的最低水平。"酒精消费量的下降主要被归结为啤酒消费量的下降。盖茨表示："就纯酒精而言，啤酒消费量较20世纪70年代顶峰期的消费量来说不止减少了一半。从长期来看，葡萄酒的消费量稳步上升，但是近期，这一趋势似乎趋于停滞。实际上，葡萄酒的人均消费量在过去的3年内稍有减少，即饮饮料的消费量在过去5年内也在下滑，而烈酒的消费量则保持在相对稳定的状态。"虽然啤酒的消费量在下降，但啤酒在澳洲饮料消费中仍占据着最大的比例，高达41%，其次就是葡萄酒，为37%，接下来是烈酒13%，即饮饮料和果酒分别占7%和2%。