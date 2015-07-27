英国上议院69岁的副议长涉嫌吸毒嫖娼辞职

哈通社阿斯塔纳7月27日电 据BBC报道，在一段视频显示塞维尔勋爵（Lord Sewel）与妓女一起吸食毒品之后，他辞去英国上议院副议长的职务，并接受警方问讯。

在周日（7月26日）英国《太阳报》曝光了该事件后，上议院议长迪苏莎女男爵（Baroness D'Souza）表示，塞维尔勋爵还同时辞去了上议院纪律委员会主席的职务。 该报的视频显示，69岁的塞维尔勋爵用一张5英镑钞票在一名女士的乳房上吸食粉末。 迪苏莎女男爵表示，塞维尔勋爵的行为"令人震惊和不能接受"，而且她已经将他报告给了警方。 "塞维尔勋爵在今天早上已经辞去了委员会主席的职务。上议院将继续坚守在公共生活中的准则，不会容许偏离这些准则。" "这些严重的指控将会知会上议院专员，以厘清行为守则，也会紧急报告给伦敦警察厅以协助调查。" 在视频中，已婚的塞维尔勋爵还谈论了英国勋爵的津贴制度。 作为委员会主席，这名英国议会的中立议员还主管"特权与行为委员会"（Committee for Privileges and Conduct），负责监督勋爵的行为操守。 这个职位薪酬为84500英镑，在上议院在委员会审议阶段负责监督整个程序，并且令塞维尔勋爵自动兼任副议长一职。 在托尼•布莱尔（Tony Blair）的工党执政时期，塞维尔勋爵曾是苏格兰事务部的一名官员。 为调解威斯敏斯特政府与苏格兰政府之间关系而召开的"塞维尔会议"（The Sewel convention），就是以他的名字命名。 他自1996年起一直是上议院成员，也曾是阿伯丁大学的高级副教授。 在最近发表于《赫芬顿邮报》（Huffington Post）的一篇博客中，他曾表示上议院已经采取了"重要的举措"，以"保护议院的声誉和惩罚议员的不当行为"。 他强调，贵族代表最新被赋予的权力，令他们能够对行为不当的议员实施无限期停职，或者将其逐出议会。 工党议员约翰•曼恩（John Mann）促请塞维尔勋爵辞去上议院职务。 他说："在行为问题上，上议院是监督自己的机构，而现在，我们的上议院纪律委员会主席、上议院的第二号人物却陷入了这样一场丑闻当中。" "这绝对令人震惊，他应该走。"