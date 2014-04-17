奥巴马和拜登共同推广6亿美元就业培训计划

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线消息，美国总统奥巴马和副总统拜登16日共同奔赴宾夕法尼亚州，宣布并推广6亿美元就业培训计划，以培养出更多能获得优薪工作的高技能人才。

美国总统奥巴马和副总统拜登16日共同访问了宾夕法尼亚州的阿利跟尼县社区学院，两人先后发表演讲，推广他们的6亿美元就业培训计划。奥巴马在演讲中首先指出，美国的经济正在稳步复苏。 "过去的5年半时间里，我们都在应对人生中最严重的经济危机，好消息是美国的经济正在增长，就业市场也在好转，美国在过去的4年里创造了将近900万个工作岗位。" 虽然美国经济好转，但美国的失业率仍然高达6.7%，奥巴马认为政府必须采取更多措施来创造就业。与此同时，美国有很多雇主，特别是高增长职业的雇主，曾向奥巴马政府抱怨招聘不到他们需要的技术工人，有时候不得不去国外招人。据美国劳工统计局统计，未来10年，美国公司将需要招聘52.2万软件开发工程师和计算机程序员，11万名药剂师，22.4万名电工，94.1万名客服代表。而很多找工作的美国人也表示愿意学习新技术，但需要保证接受就业培训后能找到工作。为此，奥巴马在演讲中宣布了他的6亿美元就业培训计划。 "今天我们来这里的目的就是为了我的就业培训计划，培训出掌握技能的美国人，让他们在现在和今后都能找到好工作。" 奥巴马的就业培训计划主要包括两部分，第一部分主要是由美国劳工部拨款5亿美元资助美国的社区学院和雇主合作，设立适应未来工作需求的培训项目，这一部分的申请从16日开始，第二部分主要是由美国劳工部投入1亿美元用于学徒培训扩大计划，这些学徒培训计划将从秋季开始实施，主要集中在IT、医疗、先进制造业等高增长领域。 奥巴马此次宣布的就业培训计划是他1月国情咨文工作计划的一部分，这一计划的预算也已经获得美国国会批准。但是，这种重福利的计划也招致了不少共和党人的批评，被斥为是效果不大、浪费钱的计划，是奥巴马在选举年的一项竞选宣传。奥巴马在16日的演讲中则表示他正在争取更多的支持来实现他的就业培训计划。 "我们将和全国两党联盟的州长、市长合作，使就业培训计划能惠及到更多的美国人。我们还会做的更多，我已经要求国会投入一系列计划来帮助做好就业准备的美国人找到合适的工作。" 不过，有美国国会共和党议员抱怨称，他们有解决美国就业市场难题的更好议案，希望奥巴马和民主党能支持他们的议案。