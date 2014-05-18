俄罗斯小镇爆怪病 有人一睡睡了6天

哈新社阿斯塔纳讯，据文学城消息，位在俄罗斯与哈萨克边界的荒凉小镇，这个月不少村民患上怪病，个个都像"睡美人“昏睡不起，有人最多连续睡了6天，甚至一名老翁疑似在昏睡中被当成断气遭活埋。不少科学家怀疑是废弃的铀矿惹祸，但找不到明确证据。

醒来失忆现幻觉 《西伯利亚时报》报导，俄罗斯克拉斯诺戈尔斯克与哈萨克卡拉奇两个小镇，近日又开始流行"昏睡病"，多名成人患者会突然昏睡约2到6天，孩童则出现严重幻觉、头晕、倦怠及记忆丧失等症状。当地分别在去年5月与今年1月两度爆发"昏睡潮"，本月又传多人染病。 50岁农场女工玛琳娜说："我正在挤牛乳，突然失去知觉，醒来时已在医院昏睡两天两夜，什么都不记得。"同病房的人对她说，玛琳娜昏睡时还数度大喊"我要挤牛奶！"30岁男子阿列克谢也说，正要打开电脑看文件，突然昏睡，"感觉身体的开关被关掉了，一睡就超过30小时。" 两个小镇都曾在苏联时代开采铀矿，但已废弃。

疑铀矿蒸汽引发 有专家认为是矿内的铀蒸发成汽体，或渗透到地下水造成居民吸入后便发病，但目前已做了超过7千项检测，包括分析当地土壤、水源、空气以及居民血液、头髮及指甲检测，都无法解释原因。