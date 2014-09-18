阿斯塔纳雪豹冰球俱乐部主教练因谩骂主裁被禁赛6场

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据Vesti.kz网站消息，阿斯塔纳雪豹冰球俱乐部主教练安德烈∙纳扎罗夫因在与符拉迪沃斯托克海上将军俱乐部举行的比赛中谩骂主裁、向场内投掷杂物被禁赛6场。

KHL副总裁库尔巴托夫说："经大陆冰球联赛董事会商议，我们决定对纳扎罗夫禁赛6场，并罚款16万卢布。我们还将参照纳扎罗夫年薪开出附加罚款，罚款金额相当于他在禁赛期内从俱乐部得到的薪水金额。"

库尔巴托夫还补充道："鉴于纳扎罗夫的不良行为，大陆冰球联赛完全可以采取更严厉的惩罚。我们听取了大陆冰球联赛总裁亚历山大∙梅德维德夫和符拉迪沃斯托克海上将军俱乐部主教练维亚切斯拉夫∙费迪索夫的意见，费迪索夫称，他在其冰球生涯中从未见过如此恶劣的违反体育道德行为，本应可以对纳扎罗夫采取禁赛10多场惩罚措施。鉴于纳扎罗夫首次违纪，我们决定对其从轻发落。如果纳扎罗夫再次出现这种违纪行为，我们将采取更为严厉的惩罚措施。"

值得一提的是，阿斯塔纳雪豹队主教练纳扎罗夫在日前与符拉迪沃斯托克海上将军俱乐部间的比赛末节因谩骂主裁和向场内投掷杂物被驱逐出场，雪豹队队员还受到离场到受罚席16分钟的处罚，本场比赛雪豹队也以2:3不敌海上将军队。18日，阿斯塔纳雪豹队将客场挑战符拉迪沃斯托克海上将军队。

（编译：阜博 校对：林海）