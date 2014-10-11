中非共和国冲突造成至少6人死亡 包括一维和士兵

哈通社阿斯塔纳电，中非共和国临时总统桑巴－潘扎的政治顾问阿尼塞10日说，该国首都班吉近几天冲突造成至少6人死亡，其中包括一名巴基斯坦籍联合国维和士兵。

阿尼塞在电话中向新华社记者透露，自7日以来，前反政府武装"塞雷卡"和民兵武装"反巴拉卡"支持的派别之间发生冲突。10日上午，班吉比较平静，但部分道路仍被封锁。 联合国秘书长驻中非共和国特别代表巴巴卡尔•盖伊在一份新闻公报中说，联合国维和部队9日晚在班吉郊外遭不明身份者袭击，造成一名维和士兵死亡、8人受伤，其中一人伤势严重。盖伊在公报中强烈谴责这一行为。 联合国驻中非共和国维和部队9月15日开始正式执行维和任务，去年12月联合国安理会授权由非洲联盟主导的维和力量从这一天起并入联合国维和部队。 中非共和国局势长期动荡。2012年12月，"塞雷卡"与政府军发生内战，导致总统博齐泽下台，"塞雷卡"领导人多托贾自任总统。2013年4月，全国过渡委员会选举多托贾为临时总统。今年1月，由于"塞雷卡"与"反巴拉卡"派别的冲突日益激烈，多托贾被迫下台，桑巴－潘扎被选为临时总统。