亚航连续6年被评为“最佳廉航” 盘点近年亚航事故

哈通社阿斯塔纳12月29日电，据新华网报道，马来西亚亚洲航空公司２８日从印尼泗水飞往新加坡的ＱＺ８５０１次航班与地面失去联系，客机载有１６０多人，包括１５５名乘客。

亚航总部位于马来西亚吉隆坡，是马来西亚两家大型航空运营商之一，也是马来西亚最大廉价航空运营商。 这家航空运营商前身为１９９３年成立的老亚洲航空，由马来西亚国有企业ＤＲＢ－ＨＩＣＯＭ公司运营，２００１年被新亚航多名创始人以１林吉特（约合０.２５美元）的象征性价格收购。当时，老亚航连年亏损，濒临倒闭，负债大约４０００万林吉特（１１００万美元），仅有两架老式飞机。 根据亚航官网介绍，这家企业以"现在人人都能飞"为理念，提供廉价航空客运服务，如今航空目的地超过８８个，包括中国、菲律宾、澳大利亚和英国。 现阶段，亚航有超过１５０架空客Ａ３２０型客机，平均服役时间３.５年，在泰国、印尼和菲律宾等国家设立子公司，并成立以长途廉价客运为主的亚航Ｘ公司。 亚航自成立以来获得不少国际奖项。２００９年至２０１４年，亚航连续６年被国际权威航空服务评估公司Skytrax评为"世界最佳低成本航空公司"。 【事故不少】 最近几年，亚航客机多次发生事故。 ２０１４年７月，亚航一架从吉隆坡飞往文莱的客机降落时冲出跑道。没有造成人员伤亡。 ２０１１年１月，亚航一架航班在马来西亚东部沙捞越州古晋国际机场降落时滑出跑道，致使４人受伤。 ２０１０年４月，一架从马来西亚槟城国际机场起飞的客机原定飞往中国澳门。飞机起飞后不久，两台发动机中的一台出现故障，随后返航并紧急降落，没有造成人员伤亡。