亚美尼亚紧急搜捕枪杀6居民的俄罗斯士兵

哈通社阿斯塔纳1月13日电，据新华网12日消息，亚美尼亚警察总局局长弗拉基米尔•加斯帕良当地时间12日中午宣布，在第二大城市久姆里市实施紧急状态，全面搜捕早晨潜入当地居民家中偷盗并开枪杀害6人的一名俄罗斯士兵。

据当地电视台报道，当天早晨，久姆里市米亚斯尼克杨大街上的一户居民遭枪击，造成6口人死亡。 报道说，开枪人是驻当地俄罗斯军事基地的士兵。该士兵私自走出基地，潜入这户居民家中，试图行窃时被发现，开枪杀死这家人后逃逸。 从事发现场传来的消息说，遭枪杀的家庭主妇怀抱的一个一岁左右的婴儿还活着，现已被紧急送往医院接受救治。此外，现场找到了一双据称属于凶犯的皮靴。亚美尼亚希拉克州检察长拉菲•阿斯拉尼杨已确认这一事件，并宣布当地护法机构人员开始对凶犯进行搜捕。 另据来自久姆里的消息称，因怀疑凶犯持有枪械，当地军警已对该市所有学校实施保护，封锁了市内道路，并呼吁市民留在家中。 俄罗斯驻久姆里军事基地指挥官安德烈•拉金斯基、亚美尼亚国防部官员以及该国军警已经抵达现场。 久姆里距首都埃里温120多公里，是当地希拉克州的行政中心，有14.6万居民。 苏联解体后，俄罗斯和亚美尼亚于1995年签订条约，俄在亚境内设立军事基地，驻军约3000人，目的是保障俄亚两国和外高加索地区的安全与和平。两国军方2010年8月在埃里温签署议定书，规定俄罗斯在久姆里地区军事基地的驻扎期限延长至2044年。