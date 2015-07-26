英媒：英国或明年6月举行脱欧公投

哈通社阿斯塔纳7月26日电 据BBC援引《星期日独立报》报道，英国首相卡梅伦打算明年6月左右举行欧盟去留公投。

该报引用匿名消息来源表示，"卡梅伦已草拟在明年6月举办公投"。 报道指出，卡梅伦将在10月的保守党年度大会上宣布公投时间。但首相办公室发言人拒绝发表评论。 卡梅伦曾经承诺，2017年底举办公投之前，将重新协商英国在欧盟的会员条件。 但《星期日独立报》报道，最近希腊的混乱局势导致希腊脱欧的可能性增大，影响卡梅伦将公投提前的决定，而且这样做，英国公投就不至于在法国与德国2017年的大选期间变成政治议题。 奥巴马表态 美国总统奥巴马7月24日接受BBC采访时表示，他希望英国继续留在欧盟，发挥其在国际舞台中的影响力。 奥巴马说，欧盟拥有28个成员国，继续留下来才能发挥英国在国际社会的影响力。 他说，"英国留在欧盟将使我们对跨大西洋联盟更有信心，英国也是欧盟的基石，这是二战后建构的令世界更安全和更繁荣的机构。" 他表示，"我们希望确保英国能继续发挥这样的影响力"。 奥巴马说，英国保持强大对美国具有巨大的意义。英国通过与加拿大、新西兰及亚洲等英语圈国家的联系、促进世界自由贸易的发展，这将惠及巨大的人群。 奥巴马还表示，英国是美国"最好的伙伴"，"因为英国愿意为建立一个更有序和安全的世界，超越自我利益。"