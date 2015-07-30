印尼法庭判涉恐维吾尔族男子监禁6年
那三人是20岁的阿赫迈提•马哈穆德（Ahmet Mahmud），24岁的阿卜杜巴斯特•吐兹尔(Abdulbasit Tuzer)和28岁的阿卜杜拉（Abdullah又被称为阿蒂恩西•巴伊拉姆）。 山托索 他们被指图谋去中苏拉威西省会见印尼被通缉的激进分子山托索(Abu Wardah Santoso)。那三人在7月14日在同一个法院已经被判处6年监禁。 山托索是东印度尼西亚圣战者组织的领导人，他被指杀害了多名印尼警察，而且表示对伊斯兰国效忠。印尼已经宣布该组织为非法。 主审法官说，法庭的三位法官都认为被告同山托索领导的在中苏拉威西省Poso恐怖组织合作，而且他们使用了伪造的土耳其护照。 法庭文件显示，这四名维吾尔人在去年8月从土耳其伊斯坦布尔去了马来西亚吉隆坡。据认为他们使用伪造的土耳其护照从马来西亚进入印度尼西 亚。 印尼警察在这四人前往Poso的路上距离帕卢300公里处将他们逮捕。警察说他们是要去加入东印尼圣战组织。 国籍 检察官在法庭盘问时问到这几个人的国籍，他们甚至不能说出土耳其的国歌。 另外这四名男子也不能正确说出他们护照上的出生日期。 协议 来自印度尼西亚大学的恐怖主义分析专家索拉胡丁（Solahudin）说，这四名被告同东印尼圣战组织和伊斯兰国的协议有关。 他说东印尼圣战组织已经向在叙利亚境内的伊斯兰国派遣了"大使"。他的名字叫巴戈斯•马斯库伦（Bagus Maskuron）。次人从前因为在亚齐民兵训练案件被判罪。 这位专家说，向伊斯兰国转达了需要人员帮助的信息。同时伊斯兰国告诉东印尼圣战者组织在Poso收容维吾尔族穆斯林，这样他们能够接受军事训练。 他们之间协议的第一部分内容就是向Paso派遣6名维吾尔族人。两名维吾尔族人已经到达了那里，而其他四人在途中被捕。 索拉胡丁说，因为这些人被捕，原来打算向印尼派送更多维吾尔族人的计划流产。