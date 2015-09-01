拜科努尔市6所哈萨克语学校正式纳入哈萨克斯坦教育体系

哈通社克孜勒奥尔达9月1日电（记者叶鲁拜•阿吾耶佐夫）多年来悬而不决的拜科努尔的学校归属问题终于得到了妥善解决。9月1日起，航天城内6所哈萨克语学校正式被纳入哈萨克斯坦教育体系。

在9月1日--知识日这一天，拜科努尔市共有642名一年级新生踏入校园。记者从克孜勒奥尔达州政府了解到，州长克热姆别克•科舍尔巴耶夫专程出席了在当地第277学校举行的新学年开学典礼。 "今年的新学年，我们迎来了一个重要的好消息。拜科努尔市的6所哈萨克语学校今后将脱离俄罗斯教育体系，转而按照哈萨克斯坦教学标准授课。这对我们国家的独立自主和孩子们的未来而言，都是一件具有历史意义的大事。" 科舍尔巴耶夫说。 孩子们的父母难掩发自内心的喜悦，并对主导此次改革的纳扎尔巴耶夫总统表示了衷心的感谢。在开学典礼上，科舍尔巴耶夫州长还向入学新生赠送了来自总统的礼物--新书《我的祖国--哈萨克斯坦》。 据悉，2015年，国家预算支出中向教育领域划拨资金9亿8210万坚戈。为保障全国各地学校教学资料和相关设备的完善，又专项划拨资金2亿坚戈。本学年所需的90442套教材已全部到位。（编译：塔尔）