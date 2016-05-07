纳扎尔巴耶夫总统6日出席祖国保卫者日庆祝晚会并发表讲话

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据总统府新闻局消息，6日，为庆祝祖国保卫者日而主办的大型歌舞晚会在阿斯塔纳市"哈萨克斯坦"中央戏剧院举行，纳扎尔巴耶夫总统出席晚会并发表讲话。

讲话中，纳扎尔巴耶夫总统向全体哈萨克斯坦武装力量官兵致以节日问候，并向所有功勋军人表示感谢。

纳扎尔巴耶夫还强调称，祖国保卫者生日是哈萨克斯坦武装力量的"生日"，而强大的武装力量，可谓是哈萨克斯坦共和国独立25年来最辉煌的成就之一。

"为了保障国防，政府采取了许多措施。即使面临着全球性的经济危机所带来的诸多困难，国防经费也不会被轻易削减。根据政府的新计划，部队的装备将进行新一轮更新，换装更多新型军事装备。近几年内，至少要对现有装备的70%进行更新换代。部分重点部队将实现100%的换装。"纳扎尔巴耶夫在晚会上发表的演讲中说。

此外，纳扎尔巴耶夫总统称，每年哈萨克斯坦武装力量将举行超过100多项军事演习和演练。

讲话中，纳扎尔巴耶夫还表示，成为一名军人，履行保家卫国的神圣使命，是一段永远值得自豪的经历。选择成为职业军人，将收获来自全社会的尊重和敬意。

纳扎尔巴耶夫坚信，哈萨克斯坦武装力量必将成为我国社会稳定、民族和睦、国防安全的守护神。

同时，在讲话中纳扎尔巴耶夫总统还强调，当前全球局势充满动荡，部分地区陷入持久的战争与动乱之中。在这种态势下，哈萨克斯坦军人肩负着重要的使命。

演讲最后，纳扎尔巴耶夫总统再次向全体哈萨克斯坦公民致以节日问候。（编译：塔尔）