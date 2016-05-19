美联储官员不排除6月加息

哈通社阿斯塔纳5月19日电 据《金融时报》消息，美联储(Fed)的政策制定者们开启了在6月下次议息会议上提高短期利率的可能性，即便他们中的多人告诫称，在下一次加息之前还有多个经济障碍。他们正在掂量自己何时能够具有支持加息的信心。

这家美国央行4月议息会议的纪要显示，大多数政策制定者认为，随着通胀水平朝着2%的目标迈进，如果经济数据和就业市场状况继续走强的话，6月加息将是"合适的"。

但几位参与者也表示，他们担心，到6月14至15日召开议息会议时，经济信号可能还不够明确。

英国将围绕是否脱离欧盟(EU)举行公投，这是可能不利于美联储加息的海外风险之一。当联邦公开市场委员会(FOMC)下月开会时，英国脱欧公投的结果可能正在造成市场动荡。

由于美联储4月议息会议纪要表明美联储官员保留了下月就提高短期利息的选择，美国股市回吐了涨幅，美元开始走强。

继去年12月加息25个基点以来，美联储的政策制定者们一直在权衡第二次加息的利弊。由于美联储主席珍妮特•耶伦(Janet Yellen)强调她希望在政策制定方面采取谨慎做法，许多投资者一直不太相信美联储在6月就会再次加息。

来源：金融时报