美6岁童致信奥巴马：请送叙利亚小难民来我家

哈通社阿斯塔纳9月23日电 据联合早报网消息，今年8月一名5岁叙利亚小男童奥姆兰（Omran Daqneesh）从战火中获救时，满脸尘土与血跡的画面震撼全球。这让一名美国6岁男童决定提笔写信给美国总统奥巴马，表达愿意伸出援手的意愿，他的善心也感动了奥巴马与百万网友。

奥巴马在本周的联合国难民危机峰会上，念出6岁男童信件的部分内容。之后，美国白宫也拍下亚历克斯亲自阅读这封信的视频，并于周四（22日）在奥巴马的面簿分享。



这名来自纽约的6岁男童亚历克斯在信中写道："亲爱的奥巴马总统，你还记得那名被送往救护车上的叙利亚小男童吗？可以请你找到他，然后将他送来我们家吗？我会准备旗子、鲜花以及气球来迎接你们，我会给他一个家，他就是我们的兄弟。"



亚历克斯继续提到："我在学校的朋友奥马尔（Omar），也是来自叙利亚，我会介绍奥马尔给他认识，我们可以一起玩，邀请他出席生日会，他也可以教我们另一种语言。由于他不能带任何玩具，也没有玩具，（妹妹）凯瑟琳会跟他分享她的蓝色兔子玩偶，而我会跟他分享并教他如何骑脚踏车。"



奥巴马指出，这封信是出自一个"还没学会愤世嫉俗、怀疑或恐惧"的孩子之手。他在面簿上写道："我们都应该更像亚历克斯。想象一下如果我们都像他，我们的世界会是怎样。我们能够减轻痛楚，挽救生命。"