加拿大一女子切除双肺6天后重获新生

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，加拿大安大略省伯灵顿市一名女子在切除了双肺后，人工维持生命长达6天直至接受肺移植后重获新生。这是世界上进行此类手术的第一项成功病例。

据CNN报道，33岁的梅丽莎·贝诺患有先天囊肿性纤维化。这种遗传疾病会导致肺内痰堆积，并损害消化系统。

在持续3年的时间内，贝诺不断经受着一次又一次的感染，一直通过静脉输入抗生素治疗。

去年3月，贝诺染上流感，引起咳嗽发作，进而被送入多伦多市圣迈克医院。由于肺部细菌对大部分抗生素有很强的抗药性，感染一直无法得到控制，细菌很快就扩散到了全身。随后，贝诺出现了败血性休克，血压急升，全身器官衰竭。

4月初，贝诺被转送到了多伦多全科医院外科重症监护室。多伦多全科医院曾在1983年成功进行过两次都是世界上第一例的单肺及双肺移植手术。医生判断贝诺急需肺移植手术，否则仅靠传统的呼吸机已经无法救治。

为了帮助她呼吸，医生为她配置了一种短暂性的医疗设备"体外肺支持"(ECLS)延长时间等待合适的肺器官捐赠人。多伦多全科医院体外循环治疗师Amanda Sprille解释说这一台设备相当于人体肺部的作用，从身体血液中提供氧气，排出二氧化碳。



在技术上依靠人工肺生存了6天后，贝诺终于在接受肺移植后获得了新生。



目前，贝诺已经在康复中，仍要接受一段时间的治疗。因长期卧病在床导致肌肉瘫痪，贝诺必须重新学习动手、抬头等动作。