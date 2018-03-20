第6届世界和传统宗教大会筹备会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 - 在参议院议长、世界和传统宗教大会秘书处负责人哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫主持下，世界和传统宗教第6届大会筹备工作国家委员会首次会议19日在阿斯塔纳召开。

根据计划，第6届大会将于2018年10月10-11日在阿斯塔纳举行。



在会议上发言的托卡耶夫指出，此次会议的举行日起正值大会首次举办15周年。



"在这15年当中，该平台得到了国际社会的广泛认可，成为了哈萨克斯坦外交政策的一个名牌。联合国大会对世界和传统宗教大会在推动不同宗教和文化间相互沟通和对话中所做出的重要贡献予以高度评价。"托卡耶夫说。



在讨论大会筹备工作的同时，托卡耶夫向相关部门下达了一系列任务。



议长要求相关部门仔细认真地准备好有关旨在表彰在宗教领域沟通中有突出贡献人士的"阿斯塔纳国际奖"和大会荣誉勋章的颁奖仪式筹备，以及和平和谐博物馆开幕式的相关工作。



由参议院新闻处负责人、国家委员会秘书赛力克•斯德克夫领导的大会组织委员会将统筹筹备工作。



外交部长阿布德拉赫曼诺夫、宗教和社会组织管理部部长叶尔梅克巴耶夫、文化和体育部部长穆哈梅迪吾勒、阿斯塔纳副市长阿曼沙耶夫列席会议并就第6届世界和传统宗教大会相关工作准备工作进行了汇报。



【编译：木合塔尔·木拉提】