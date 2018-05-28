托卡耶夫：立法工作领域6月将迎来最繁忙的一个月

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 -- 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫28日召开会议并表示，立法工作领域6月将迎来最繁忙的一个月。

据了解，宪法法案、司法制度和执法机构委员会将负责《关于对<哈萨克斯坦共和国选举>哈萨克斯坦共和国宪法进行补充和修改》法案草案、《就选举问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充修改》法案草案、《关于哈萨克斯坦安全会议的》法案以及《就安全会议问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充修改》等法案草案。



《就宗教工作和宗教协会问题对哈萨克斯坦部分法律进行补充修改》和《就社会保障问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充修改》等法案草案进一步制定将由社会文化发展和科学委员会负责。



另外，此次会议还明确了将于5月31日举行的参议院会议议程。



会议期间，参议院议员们将讨论《关于批准对1992年7月6日通过的独立国家联合体经济法庭地位协议进行补充修改的法案》、《关于哈萨克斯坦安全会议的》、《就安全会议问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充修改》、《关于改善指示产权领域方面的问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充修改》以及《就非政府组织工作问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充修改》等法案。



据参议院议长介绍，6月1日将举行有关"数字哈萨克斯坦"国家规划落实工作的议会听证会。国际关系、国防及安全委员会将于6月4日同乌兹别克斯坦"奥利马日利斯"最高议会相关文员会在萨热阿哈什就议会间合作问题举行会谈。此外，《地区》议员代表团将于6月7-8日期间就农产品加工问题访问彼得罗巴甫尔市并举行会议。



会议最后，托卡耶夫还就其对阿特劳州访问工作进行了总结。



"我们对地区企业进行了视察工作。期间，同企业家和员工代表们举行了会面，并见证了阿特劳州在国家经济战略中的重要地位。会面期间，当地群众对纳扎尔巴耶夫总统的政策以及所有改革表示了支持。" 托卡耶夫说。



【编译：冰山】