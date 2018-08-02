欧盟因克里米亚大桥制裁6家俄企

哈通社/阿斯塔纳/8月2日 -- 据中新社报道，因不满俄罗斯修建连接克里米亚半岛的克里米亚大桥，欧盟7月31日将6家参与建桥的俄罗斯企业列为制裁对象。

欧洲理事会当日在一份公报中称，由于承建连接俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区和克里米亚半岛的克里米亚大桥，6家俄企"协助俄罗斯巩固了对克里米亚半岛的控制，进一步损害了乌克兰领土完整、主权和独立"，据此欧盟将冻结这些企业在欧盟境内的所有资产，禁止欧盟成员国公民或实体向其提供任何资金。

公报显示，受到制裁的俄企包括建筑公司、工程公司、造船厂等，并指其中三家公司受控于俄亿万富翁阿卡迪·罗登伯格(Arkady·Rotenberg)。

欧盟宣布制裁之际，克里米亚大桥公路部分已于今年5月正式通车。当时俄罗斯总统普京出席开通仪式，并且亲自驾车横穿大桥，驶至对岸克里米亚半岛一侧。

按照俄方规划，克里米亚大桥全长19公里，造价逾1亿美元，建成后将成为一座铁路、公路两用桥。目前大桥铁路部分仍在建设之中。

2014年3月乌克兰东部爆发武装冲突后，克里米亚和塞瓦斯托波尔市经全民公投决定脱离乌克兰、加入俄罗斯。对此乌克兰一直不承认公投结果，欧盟则对俄罗斯发动制裁，迄今已将俄44家实体(含31日6家俄企)和155名个人列为制裁对象。

除制裁个人和实体，欧盟2014年7月起对俄罗斯实施经济制裁，包括封杀俄罗斯对欧军售、限制俄罗斯金融企业进入欧盟资本市场、限制俄罗斯获取石油生产勘探领域敏感技术和服务等，俄罗斯则主要通过限制欧盟农产品进口进行反制。