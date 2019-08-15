罗曼·斯卡利亚尔：今年国产车产量将达到6万

哈通社/努尔-苏丹/8月15日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长罗曼·斯卡利亚尔15日表示，国产汽车如今已经占到了国内汽车市场份额的57%。

据悉，政府总理阿斯哈尔·马明15日参观了位于库斯塔奈市的萨热阿尔卡汽车制造厂，并同企业职工举行了会晤。

会上总理同行业工作者们就农业机械设备生产以及国产汽车制造业的发展问题进行了讨论。

工业和基础设施发展部部长罗曼·斯卡利亚尔向与会者们介绍了当前国内汽车制造业的发展现状和取得的成就。他强调，有助于国家政策的大力支持，汽车制造业在短时间内得到了良好的发展，成为了当前发展速度最为快速的行业之一。

«独立后的哈萨克斯坦汽车制造业从生产越野尼瓦汽车开始，随后逐渐诞生了萨热阿尔卡汽车制造厂、塞梅汽车制造厂、卡玛兹工程公司、哈萨克斯坦现代公司、哈萨克斯坦大宇公交等车企。如今，哈萨克斯坦可以组装生产符合国际环保要求的167款汽车，其中轻型车辆39款。可以说，今天的哈萨克斯坦汽车制造业十分多元，可生产的设备涵盖电器、电池、机床和工具、采矿、冶金、农业设备等。国产车占到了国内汽车市场份额的57%，半数以上的车辆均由本国生产。»他说。

部长还表示，2019年1~7月我国车企共生产各型号车辆2.4万余，今年全年生产总量将有望达到6万。

«今年年底前将成立一座新的工程技术中心，该中心旨在培养具有专业技能和知识的技术人才，国家层面也将为此提供全面的支持。»罗曼·斯卡利亚尔说。

他还指出，该中心培养的专业技术人员将学习更多全新的汽车制造技术。

【编译：木合塔尔·木拉提】