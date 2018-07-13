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    7月13日，哈通社简报

    09:10, 13 七月份 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/7月13日 -- 哈通社为各位读者总结7月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    7月13日,星期五

    7月13日是阳历一年中的第194天，离全年的结束还有171（闰年则还有172）。


    世界各国/地区节日：

    哈萨克斯坦国家安全机构工作人员日 每年7月13日为国家安全机构工作人员日。1992年7月13日，根据总统令，哈萨克斯坦国家安全委员会成立。
    黑山独立日 黑山意即"黑色的山"，是位于巴尔干半岛西南部、亚得里亚海东岸上的一个多山国家。黑山于1878年柏林会议中正式被承认为独立国，成为全球第27个独立国家。


    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    2005年 纳扎尔巴耶夫总统出席布拉拜度假区"阔克舍套"公园酒店开业典礼。

    2007年 塔拉兹市开设江布尔州安全机构历史博物馆。

    2009年 哈萨克斯坦驻匈牙利大使被当选为国际东方民族艺术节荣誉主席。

    2015年 哈萨克斯坦健康营养学院在阿拉木图市举行营养食物介绍会。

    2017年 哈萨克斯坦武装力量军事历史博物馆展出"金人"复制品、伟大诗人江布尔•贾巴耶夫的冬不拉及私人物品、巴勒普克毕官的头盔等珍贵物品。

    【编译：冰山】

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    节日 社会 黄金储备
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