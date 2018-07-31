7月31日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 -- 哈通社为各位读者总结7月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月31日,星期二

7月31日是阳历一年中的第212天，离全年的结束还有153（闰年则还有154）。

世界各国/地区节日：

非洲妇女日 每年的7月31日为非洲妇女日，同三·八国际妇女节一样，设立非洲妇女节的目的也是为了维护妇女的合法权益，保证妇女的平等权利不受侵犯。1962年7月，全非妇女第一次代表大会在达累斯萨拉姆召开，成立了"全非妇女会议"（今名"泛非妇女组织"），确定每年的7月31日为"非洲妇女日"。这个组织的代表大会以及重大庆祝活动都在这天举行。

美国夏威夷州州旗日 每年7月31日为美国夏威夷旗帜日。卡美哈梅哈一世在1816年委托制作夏威夷自己的旗帜。夏威夷州州旗的旗角绘有英国国旗，旗地为八道横带，代表八大岛屿，自上而下的次序为白－红－蓝－白－红－蓝－白－红。所代表的岛屿为夏威夷岛、欧胡岛、考爱岛、卡胡拉威岛、拉奈岛、茂宜岛、莫洛凯岛和尼豪岛。1990年，时任州长的 约翰·D·威希三世（John D. Waihee III）宣布每年的7月31日为州旗日（Ka Hae Hawaiʻi）。当地至今每年都庆祝这个节日。

哈利·波特的生日 哈利·詹姆·波特，英国作家J·K·罗琳奇幻小说《哈利·波特》系列中的主角。《哈利·波特》（英语：Harry Potter），英国作家J·K·罗琳的奇幻文学系列小说，描写主角哈利·波特在霍格沃茨魔法学校7年学习生活中的冒险故事；该系列被翻译成75种语言，在超过两百个国家出版，所有版本的总销售量逾4亿～4亿5千万本（2013年7月），名列世界上最畅销小说之列。

世界护林员日 每年7月31日是世界护林员日（World Ranger Day）。这一个特别的日子是由国际护林员基金会（IRF）倡导下于2007年设立，旨在纪念于保护野生动植物前线牺牲的护林员，他们为了守护这颗星球的濒危物种、自然生态奉献出宝贵的生命。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1976年 乌拉尔市开设西哈州科学技术图书馆。

2005年 哈萨克斯坦邮政公司发行"建筑系列"的"和平和谐宫"纪念邮票。

2010年 阿斯塔纳举行第四届哈萨克斯坦农工领域的"Karaotken-2010"国际展会。

2017年 第八届"欧亚"电影节在阿斯塔纳举行。

2017年 阿斯塔纳队首次进入欧足联俱乐部排行榜TOP100，目前该球队排名第67位。

【编译：冰山】