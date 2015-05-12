7.3级地震再袭尼泊尔 中国西藏一人遇难

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据BBC报道，周二，一次强度为7.3的地震再次袭击尼泊尔，包括首都加德满都在内的多处建筑被撼动，许多人从建筑中跑到室外。

截至发稿，救援机构称尼泊尔至少有29人在新一次的地震中死亡，1006人受伤，31个区域受灾。 此次地震也影响到了中尼边境地区。新华社报道说，此次地震导致西藏吉隆镇通往吉隆口岸路段再次塌方，目前已造成1人死亡。 美国地质调查局说这次地震为里氏7.3级。地震中心在珠穆朗玛峰山脚下的拉多夫和辛克帕尔乔克地下10公里深处。 中尼边境"震感强烈" 此前，新华社的报道称，位于中尼边境的西藏樟木镇也"震感强烈"，且余震不断。 新华社的报道说，樟木镇一些房屋再次被损毁。报道称，当天在樟木值守的公安干警无伤亡，并已撤离至樟木镇医院和樟木宾馆的空旷地带。 尼泊尔在4月25日刚经历了一次7.8级强烈地震，8,046人在地震中死去，17,800多人受伤。 印度也能感受到这次地震。身在德里的BBC英语网站副主编潘迪（Geeta Pandey）说，当地震感强烈，BBC德里记者站也得全体疏散。 BBC科学记者阿莫斯（Jonathan Amos）说，无论如何衡量，7.3级的地震强度很大。 不过他说，许多建筑都在上一次地震中倒塌，因此这次的伤亡人数可能不会比两周前的那次地震多。