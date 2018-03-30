7%低息按揭：我国4座城市居民可购买最高3000万坚戈的住房

哈通社/阿斯塔纳/3月30日 -- 旨在保障人民住房需求的"7-20-25"规划相关条款目前还未制定完成，然而低利息按揭发放范围已明确。

据央行副行长奥列格•斯莫利亚科夫透露，按照新规划，阿斯塔纳、阿拉木图、阿特劳以及阿克套等城市将发放高达2500万坚戈的低息按揭贷款。



"将为其他城市居民提供1000万坚戈低息按揭贷款，而县级地区居民将获得700万坚戈。比如，2500万坚戈可以在大型城市购买一室一厅住房，约70平米。购买此类住房的居民每月需要支付17万坚戈。" 斯莫利亚科夫30日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上说。



据他透露，若大型城市可获得的最高的低息按揭贷款为2500万坚戈，加上20%首付，阿斯塔纳、阿拉木图等城市居民将有机会购买价格在3000万坚戈以下的任何住房。



斯莫利亚科夫指出，该规划相关条款目前仍在制定，相关决议将于今年5月由央行通过。根据计划，二级银行将审查购房者所有条件，从而发放低息按揭贷款。此外，新成立的按揭公司将负责购买贷款。因此，按揭贷款年利息将降至7%。若出现违约现象，银行将收回贷款金额。根据新规划，所有低息贷款将以坚戈发放。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】