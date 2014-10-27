《霍比特人》三部曲投资7.45亿美元 创历史新高（视频）

哈通社阿斯塔纳10月17日电，据环球网报道，近日，根据《霍比特人》片方在新西兰拍摄时的一份财政数据显示，该系列电影的制作已耗资约7.45亿美元，这一数字刷新了电影制作成本的新纪录。

据调查，该数据只包括前期拍摄与数字特效制作的花费，不包括在电影最终上映之前的制作费用，而且尚不清楚这份数据是否将电影发行与市场宣传的开销也计算在内。尽管制作方华纳公司近期决定回答有关该系列电影开销的问题，但新线电影公司和华纳兄弟娱乐公司的高级副总裁坎迪斯•麦克唐纳拒绝向媒体透露任何关于电影投资的信息，表示"不做任何评论"。 三部电影的总制作成本让所有的电影都相形见绌，但就单部电影的制作成本来说，《霍比特人》目前还不是成本最高的，根据知名票房网站Mojo及吉尼斯世界纪录的资料显示，最高纪录的保持者是电影《加勒比海盗：世界尽头》，耗资约为3亿美元。然而据统计，《霍比特人》前2部票房近20亿美元。 但是由于华纳兄弟已在新西兰为这部电影专门设立了一个独立公司，这意味着公众有希望看到电影投资的真正数额。此前，新西兰政府为《霍比特人》系列投资已达1.22亿美元，这一举动也被视为是当地政府为吸引其他电影前往新西兰取景的鼓励机制。 据悉，作为《霍比特人》系列的终结篇，《霍比特人：五军之战》将于今年12月17日在北美上映。