7月5日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 哈通社为各位读者总结7月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月5日,星期四

7月5日是阳历一年中的第186天，离全年的结束还有179（闰年则还有180）。

世界各国/地区节日：

佛得角独立日 佛得角共和国，简称佛得角，是一个位于非洲西岸的大西洋岛国。1975年7月5日，佛得角从葡萄牙获得独立。

亚美尼亚宪法日 每年7月5日为亚美尼亚宪法日。1995年7月5日，亚美尼亚举行全民公决通过宪法。宪法规定亚美尼亚实行总统制，立法、行政、司法三权分立；奉行多党制。哈萨克斯坦与亚美尼亚于1992年8月27日建立外交关系。

委内瑞拉独立日 1811年7月5日，委内瑞拉成为摆脱西班牙而宣布独立的第一个南美洲国家。1830年，委内瑞拉共和国正式成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与保加利亚共和国建立外交关系。

1994年 哈萨克斯坦与尼加拉瓜共和国建立外交关系。

2007年 阿斯塔纳市为伯根拜勇士竖立纪念碑。

2010年 首都日之际，位于阿斯塔纳的"可汗之帐"购物中心举行隆重揭幕仪式。

2013年 阿斯塔纳市与法国尼斯市建立友谊城市关系。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席"Astana Art Fest"国际艺术节。

【翻译：冰山】