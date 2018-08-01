教科部：国家奖学金名额竞争人数达7.5万人

哈通社/阿斯塔纳/8月1日 -- 据教育和科学部消息，2018年8月1日起，国家高等教育奖学金名额评选委员会正式开始相关工作。

消息称，委员会成员主要由国家机构人员、阿塔梅肯企业家协会代表、高校协会代表、教科部教育和科学以及保护儿童权利问题公共理事会代表组成。

据了解，委员会会议主要就哈萨克斯坦高等院校招生准备工作进行了总结。此外，教科部每年就提高评选质量以及形成学生队伍进行了一系列系统的工作。

据悉，纳扎尔巴耶夫总统的"五大社会举措"框架下，今年的奖学金名额增加2万个。其中1.1万为包括机器人技术、纳米技术在内的技术领域专业，而剩余5000个名额将分配至其他专业。研究生和博士奖学金名额分别为3000和1000个。因此，高等教育机构奖学金名额总数达53594个，其中全天制本科奖学金为5944个，而大学预科奖学金为2650个。

据了解，政府今年所分配的奖学金名额中，科学与技术领域专业奖学金名额为24737个、教育专业类9499个、农业和兽医专业2785个、医学专业2700个、文学专业1450个、法律专业100个、艺术类300个、社会科学、经济学和商学1780个、自然科学类专业3246个、服务类专业2330个、军事和安全领域专业500个。

另外，国家奖学金范围内的高等教育机构名单也得到增长。国家高校奖学金名额竞争人数达75430人。其中60327人希望以哈萨克语接受教育，14810人有意以俄语接受教育，而英语教学申请人数则为293人。 "永恒国家青年面向工业"项目框架下，5494人将接受奖学金申请考核。

【编译：冰山】