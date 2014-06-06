兰洽会7月6日开幕 首设丝绸之路经济带合作展区

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，第二十届兰洽会将于7月在甘肃国际会展中心分两期举办，第一期7月6日至8日为投资贸易洽谈期，第二期7月15日至19日为商品贸易展销期。据悉，本届兰洽会投资贸易洽谈期将在4万平方米的展馆举行，将设置十大展区。

兰洽会主展馆将设十大展区 第二十届兰洽会投资贸易洽谈期，将在甘肃国际会展中心约4万平方米的展馆室内全部特装布展，不设标准展位，突出产业、企业和产品，开展投资贸易洽谈。展区将具体设置为丝绸之路经济带合作展区(国际展区、国内展区)；物联网体验馆展区；中药、中药材、保健品展区；文化展区；旅游展区；清真食品及穆斯林用品展区；葡萄酒展区；省内市州投资洽谈展区；国家级开发区展区；民企陇上行展区十大展区。 本届兰洽会商品贸易展销期为7月15日至19日，将在甘肃国际会展中心举办，展馆设国际标准展位1136个，邀请各省区市组织品牌企业和特色产品参展，同时还将组织甘肃名优新特产品开展贸易与展销活动。展区具体设置为兄弟省市区特色产品展区、进出口商品展区、甘肃名优新特产品展区三大展区。同时，由省商务厅和淘宝网联合，通过淘宝网"特色中国•甘肃馆"线下馆，打造"永不落幕的兰洽会"，扩大甘肃特色网上销售规模，提升甘肃特色产品和文化、旅游资源知名度。此外，将在甘肃国际会展中心举办第二十届兰洽会汽车专业展，展出面积5万平方米。 兰洽会仍将实行门票制 本届兰洽会在宾客邀请方面将重点邀请丝绸之路沿线国家及其他国家的经贸部长和代表团；境外友好省(州)市、民间友好团体代表团；国内兄弟省区市代表团；世界500强、中国500强、中国民营500强企业和国内外其他知名企业、跨国公司、大型企业；境内外行业商协会、民间专业商会、国家级开发区和产业园区、投资促进机构以及相关科研院所等；国内外大型采购商到会采购。 据介绍，本届兰洽会主展馆实行门票制，门票10元/张。7月6日中午开始售票，7月8日15时停止售票，16时观众停止入场，18时开始撤展。第二期商品贸易展销期7月15日开馆开始售票，7月19日13时停止售票，15时观众停止入场，18时开始撤展。