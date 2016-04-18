厄瓜多尔7.8级强震死亡人数升至262 180人趁机越狱

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据路透社最新报道，南美国家厄瓜多尔几十年来最强地震已导致至少262人死亡，多达2500人受伤。伤亡人数仍在不断上升。

此次地震的震中为西北部马纳维省（Manabi）北部沿海地区，震源深度为10公里。此处距厄瓜多尔首都基多有173公里，基多部分地区断电。

美国地震机构测到的震级为7.8级。

CNN的报道称，周日，救援者开着拖拉机，用赤裸的双手在东部沿海受损城镇的废墟中寻找幸存者。

总统科雷亚已从意大利火速回国，预计将于当地时间周日晚间发表全国讲话。他在推特上发文称，"眼下首先要做的是救出废墟下的人。"

厄瓜多尔派遣了1万名士兵和4600名警察前往受灾地区。武装部队在佩德耐尔（Pedernales）和波托维耶霍(Portoviejo)建起了移动医院，搭建了临时帐篷。

该国应急办公室官员Ricardo Peñaherrera 告诉CNN，目前水源紧缺以及交通不畅是影响救灾的主要问题。许多高速路受损，山区形势尤为恶劣，近期的雨水天气更是雪上加霜。

他说哥伦比亚、智利、西班牙和墨西哥等国政府已派遣援助队伍前往救援。

美联社援引马纳维当局消息称，波托维耶霍附近埃尔罗德奥（El Rodeo）监狱关押的180名逃犯在周六晚间地震发生时趁乱越狱，其中20名据信已被抓捕回来，还有一些主动返还监狱，但多数仍然在逃。另外受灾的数个城市发生了劫掠事件。

来源：界面