尼泊尔7.9级地震大量建筑被毁百人丧生（图）

哈通社阿斯塔纳4月25日电 据BBC中文网25日报道，尼泊尔发生7.9级地震。地震发生时，首都加德满都震感强烈，一些房屋被毁，至少100人丧生，大量人伤亡。

据美国地质勘探局消息，当地时间25日14时11分，尼泊尔第二大城市、旅游胜地博克拉以东大约80公里，发生里氏7.9级地震，中国录得8.1级地震，震源深度两公里。

首都大批民众走到街上暂避，很多人感到恐慌，伤者赶到医院，很多伤者要在户外治疗。当地马路出现大量裂痕，交通中断，加德满都机场关闭，手机信号中断。

地震发生时，巴基斯坦，孟加拉国和印度都有震感。另据报道，西藏拉萨、日喀则等地，震感明显。

"巨大破坏"

数十公里外的首都加德满都，建筑物摇晃，多栋建筑物损毁，墙壁倒塌。首都一座19世纪的古塔倒塌，救援人员掘出一具遗体，相信50人被困。

尼泊尔新闻部长Minendra Rijal表示，震中地区遭到"巨大破坏"。

"我们需要各国际机构的援助，这些机构更有经验和能力应对我们面临的紧急情况。"

地震发生后，加德满都一些楼房倒塌，其中包括地标建筑，很多瓦砾堆在路中间。人们非常恐惧，纷纷聚集在大街上。地震使得电话通讯受到严重影响。

印度北部和中部有明显震感，但还没有伤亡情况报道。印度首都新德里的地铁因地震一度停运，目前已经恢复行驶。

印度总理莫迪在社交网络表示，他们正在收集更多信息，而且在努力向在印度和尼泊尔受地震影响的人提供帮助。

中国西藏震感强烈

据中国央视报道，受地震影响，西藏日喀则通往樟木口岸318国道中断。吉隆震感强烈，吉隆口岸通讯中断，房屋倒塌严重。据西藏日喀则市吉隆边防检查站消息，吉隆镇有村民受伤。

目前已有两名中国公民在尼泊尔地震中遇难，尼泊尔方面消息称震中博克拉1名中国游客遇难，中国驻尼泊尔使馆透露，靠近中尼边界口岸附近，1名中国公民遇难。另有多名中国企业员工受伤，正在全力救治。