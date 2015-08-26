近700&#34;人&#34;登记参加美国大选 有猫也有狗

哈通社阿斯塔纳8月26日电 厌倦了希拉里•克林顿、杰布•布什、特朗普等美国总统参选人？没关系，还有很多选择。截至8月21日，已有将近700人登记参选2016年的美国总统大选，而这些"参选人"中还至少有两只猫和一只狗。

综合外媒消息，美国总统大选目前焦点虽然都在民主党参选人希拉里(Hillary Clinton)、共和党参选人特朗普（Donald Trump）和杰布•布什(Jeb Bush)身上，不过根据规定，登记参选美国总统只需要在登记表上写上名字、住址与政党，不需要生日以及类别，更不需要缴费，因此截至8月21日为止，全美已有多达673人登记参选，而且人数还在增加中。 如果说673"人"，可能不是很精确，事实上，美国媒体指出，在这个名单中，至少有两只猫与一条狗，同时还有一些特别角色，例如在阿拉斯加的"北极小精灵的兄弟"、在得克萨斯州的"大学城地下黑暗王子的萨旦君王"之类。

但目前最特别的应该是爱荷华州的高中生"疯子"(Deez Nuts)。真名为欧尔森(Brady Olson)的"疯子"，虽然今年只有15岁，不具备参选的资格，但根据最近的一份民调显示，他的支持率还不低，在北卡罗来纳有9%的支持率，在明尼苏达州则有8%，在爱荷华州也有7%。而且上周在谷歌的搜索引擎上，"疯子"的热度比希拉里还高。