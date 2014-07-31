埃博拉疫情暴发或致700多人丧生 世界多地加强监控

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据中新社报道，从西非国家几内亚开始的新一轮埃博拉疫情正呈加速蔓延之势，目前已报告1323个确诊或疑似病例，其中729人丧生。有国际医疗组织指出，此轮疫情正面临进一步"失控"的境地。目前南非等非洲国家已在各口岸加强对入境人员的健康监测，欧洲和亚洲多地也闻风而动，加强了对来自西非国家游客的健康监控。

据世界卫生组织29日的最新统计数字，此轮疫情从2月份在几内亚被发现至今，四个西非国家已报告1323个确诊或疑似病例，其中729人丧生。几内亚已有确认或疑似病例460个，其中339人丧生。其邻国利比里亚有329个确诊或疑似病例，156人死亡，塞拉利昂报告533个确诊或疑似病例，233人死亡。尼日利亚也首次报告一个疑似病例，并且已经死亡。统计显示，前三天利比里亚有80个新增病例，成为新增病例最多的国家。 在新增的病例中，有一些是参与救治病人的医务人员。在塞拉利昂，一位负责救治埃博拉感染者的首席医生被发现了感染了该病毒。针对疫情的严重程度，美国的一个救援机构宣布从西非三国撤回志愿者。国际医疗救援组织"无国界医生"称，因为缺乏有效的"总体战略"，埃博拉疫情正日渐"失控"，面临前所未有的境地。 南非是非洲其他国家通往世界各地的一个重要中转站。南非机场公司发言人透露，南非卫生部已经对包括机场、港口等在内的所有口岸的入境人员加强了健康监测。国际民用航空组织也已举行了会议，商讨防止疫情蔓延的一些对策。英国外交大臣哈蒙德表示，尽管英国发现的一起疑似病例被排除感染埃博拉病毒，"但我们仍非常关注埃博拉疫情，将其视为新出现的、必须应对的威胁。"他还指出，在紧急会议上，他们决定最好的对策就是帮助西非国家进行防控。法国称，他们将继续加强对西非国家的技术支持。欧盟表示，一旦28个成员国发现有人感染埃博拉病毒，他们将对此做出快速反应。 有媒体报道称，一名由非洲返港的女子出现类似埃博拉病的症状。虽然此人后来被排除感染，但香港特区政府食物及卫生局局长高永文30日表示，香港对西非爆发埃博拉病毒事件需作戒备。香港医管局总感染控制主任曾艾壮表示，如香港有病人发烧，体温高过或等于摄氏38度，3星期内曾到访西非几内亚、塞拉里昂及利比里亚3国，就会即时集中处理病人，将患者送到医院隔离治疗。 埃博拉病毒是迄今发现的致死率最高的病毒之一，致死率可高达90%，尚无有效疗法。该病毒通常由血液和其他体液传播，传播速度很快，可导致埃博拉出血热，其主要症状为高烧、头痛、腹泻与呕吐等。