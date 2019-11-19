联合国：全球有多达700万儿童被剥夺自由

哈通社/努尔苏丹/11月19日--据联合国新闻处消息，全世界有超过700万儿童在各种类型的针对儿童的机构、移民拘留中心、警察拘留所、监狱和其他拘留场所中忍受痛苦，而他们的命运在大多数社会中不为人知。这是联合国今天发布的一份有关被剥夺自由儿童的全球研究报告的发现之一。

报告显示，尽管近年来确实取得了一些进展，但全球有多达700万儿童被剥夺自由的现实与《儿童权利公约》的要求形成鲜明对比。公约明确指出，对儿童的拘留只能作为最后手段，并应限制在最短的时间内。这意味着原则上不应拘留儿童，各国应始终首先寻求非拘禁的解决方案。

报告强调，迫切需要在非机构化、开辟其他照顾渠道、结束与移民有关的拘留等方面采取更多行动。

被剥夺自由的儿童是当代社会中最弱势、最受歧视、最被排斥和遗忘的群体。他们往往来自最贫穷的阶层，属于少数民族、宗教少数群体、土著人、移民或难民家庭。他们可能患有智力或肢体残疾，通常与父母分开或被父母抛弃，流落街头。这些儿童是他人虐待、忽视和剥削的受害者。他们没有在家中或是在儿童福利制度下的家庭式环境中成长，而是被扣留在机构或刑事司法拘留中心，没有自由地成长。

与儿童拘留有关的数字：

•每年至少有41万名儿童被关押在监狱和审前拘留所中。许多人被指控犯有“与身份不符的行为”，包括逃学、不服从和未成年人饮酒。这还不包括每年被警察拘留的100万儿童。

•尽管联合国专家得出结论认为，出于与移民有关的原因拘留儿童永远不会符合儿童的最大利益，但每年在80个国家，至少33万儿童被拘留在移民拘留场所。

•司法当局已将约67万名儿童拘留在符合剥夺自由法律定义的机构中。

•被拘留的残疾儿童人数过多。

•在强劲的反恐措施推动下，在武装冲突和国家安全背景下被拘留的儿童人数急剧增加，这些措施包括对进行在线活动的儿童进行拘留和提出起诉，包括在脸书和推特上发帖。

•剥夺自由会加重儿童现有的不良健康状况，并可能导致新的状况出现，包括焦虑、沮丧、产生自杀念头和创伤后应激反应。患有精神病的被拘留儿童的病情可能会在拘留期间增加十倍，而拘留与释放后儿童的早期死亡有关。

报告指出，由于每个儿童都有权在家庭环境中成长，各国有责任投入更多资源支持家庭和儿童福利系统。拘留儿童会只会适得其反，费用昂贵，并损害儿童的健康和成长。

童年是儿童发展个性、与他人建立情感关系、社交和教育技能以及才华的时候。对儿童而言，剥夺自由实质上意味着剥夺其童年。从这个意义上，《全球研究》认为，剥夺儿童的自由是一种结构性暴力，各国应根据可持续发展目标第16项第2个子目标的承诺，消除这种暴力，不让任何孩子被落在后面、置之不管。

与联合国共同开展这项研究的非政府组织“全球人权校园”（Global Campus of Human Rights）表示，许多部门都可以为实施研究报告的建议做出贡献，并为此发起了一个大规模开放在线课程——被剥夺自由的儿童：从联合国全球研究中寻找答案。

这个课程的目标对象是对儿童福利感兴趣的所有专业人员，并力图推动替代方案，包括在涉及司法行政、移民拘留、赡养机构、武装冲突和国家安全等问题方面，找到替代拘留的其他办法。