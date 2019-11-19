联合国：全球有多达700万儿童被剥夺自由
报告显示，尽管近年来确实取得了一些进展，但全球有多达700万儿童被剥夺自由的现实与《儿童权利公约》的要求形成鲜明对比。公约明确指出，对儿童的拘留只能作为最后手段，并应限制在最短的时间内。这意味着原则上不应拘留儿童，各国应始终首先寻求非拘禁的解决方案。
报告强调，迫切需要在非机构化、开辟其他照顾渠道、结束与移民有关的拘留等方面采取更多行动。
被剥夺自由的儿童是当代社会中最弱势、最受歧视、最被排斥和遗忘的群体。他们往往来自最贫穷的阶层，属于少数民族、宗教少数群体、土著人、移民或难民家庭。他们可能患有智力或肢体残疾，通常与父母分开或被父母抛弃，流落街头。这些儿童是他人虐待、忽视和剥削的受害者。他们没有在家中或是在儿童福利制度下的家庭式环境中成长，而是被扣留在机构或刑事司法拘留中心，没有自由地成长。
与儿童拘留有关的数字：
•每年至少有41万名儿童被关押在监狱和审前拘留所中。许多人被指控犯有“与身份不符的行为”，包括逃学、不服从和未成年人饮酒。这还不包括每年被警察拘留的100万儿童。
•尽管联合国专家得出结论认为，出于与移民有关的原因拘留儿童永远不会符合儿童的最大利益，但每年在80个国家，至少33万儿童被拘留在移民拘留场所。
•司法当局已将约67万名儿童拘留在符合剥夺自由法律定义的机构中。
•被拘留的残疾儿童人数过多。
•在强劲的反恐措施推动下，在武装冲突和国家安全背景下被拘留的儿童人数急剧增加，这些措施包括对进行在线活动的儿童进行拘留和提出起诉，包括在脸书和推特上发帖。
•剥夺自由会加重儿童现有的不良健康状况，并可能导致新的状况出现，包括焦虑、沮丧、产生自杀念头和创伤后应激反应。患有精神病的被拘留儿童的病情可能会在拘留期间增加十倍，而拘留与释放后儿童的早期死亡有关。
报告指出，由于每个儿童都有权在家庭环境中成长，各国有责任投入更多资源支持家庭和儿童福利系统。拘留儿童会只会适得其反，费用昂贵，并损害儿童的健康和成长。
童年是儿童发展个性、与他人建立情感关系、社交和教育技能以及才华的时候。对儿童而言，剥夺自由实质上意味着剥夺其童年。从这个意义上，《全球研究》认为，剥夺儿童的自由是一种结构性暴力，各国应根据可持续发展目标第16项第2个子目标的承诺，消除这种暴力，不让任何孩子被落在后面、置之不管。
与联合国共同开展这项研究的非政府组织“全球人权校园”（Global Campus of Human Rights）表示，许多部门都可以为实施研究报告的建议做出贡献，并为此发起了一个大规模开放在线课程——被剥夺自由的儿童：从联合国全球研究中寻找答案。
这个课程的目标对象是对儿童福利感兴趣的所有专业人员，并力图推动替代方案，包括在涉及司法行政、移民拘留、赡养机构、武装冲突和国家安全等问题方面，找到替代拘留的其他办法。