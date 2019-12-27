智利海滨城市圣诞夜大火致近700人无家可归

哈通社/努尔苏丹/12月27日 -- 智利海滨城市瓦尔帕莱索的一个低收入地区，圣诞节前夕发生森林大火，目前已经有超过245座房屋被烧毁，700人陷入困境。智利总统皮涅拉在视察灾区时表明，有证据显示火灾是有人蓄意纵火。

智利林业委员会表示，在9支消防队、5架直升机和两辆运水车的帮助下，大火直到星期四中午才完全受到控制，总共132公顷的植物被破坏，两百多栋房屋被烧毁，上千人受影响。当地居民和救援人员正联手清理灾后现场，到处残砖碎瓦，一片凌乱。

一名妇女说，她的孙女先看到火从上面往下烧起来，蔓延的速度很快。这场火让她失去了一切，让她痛心不已。

一名在这里生活了45年的老伯说，建房子花了他很多积蓄，全被烧光了。他退休了，身体又不舒服，没法找工作，不知道以后怎么生活。

瓦尔帕莱索市长夏普说，现在正忙着走访灾民，他们会让灾民填写所需物资的表格，尽快开始重建工作。市长也表示有证据显示有人纵火，他已经向法院提起了刑事诉讼，指控那些纵火的人，一旦他们的身份得到确认，将让他们受到惩罚。

上个月，智利遭遇有史以来最严重的干旱，瓦尔帕莱索市的部分地区也多次受到野火的影响。